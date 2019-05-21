Анонім повідомив про замінування трьох університетів у Львові

Львівська поліція перевіряє інфомрацію про замінування п’ятьох об’єктів у місті, серед них ‒ три заклади вищої освіти.

За повідомленням відділу комунікації поліції Львівської області, 21 травня надійшли повідомлення про замінування трьох вишів, розташованих на вулицях Героїв Майдану, Клепарівській та Університетській, а також торгового центру на вулиці Княгині Ольги і торгово-розважального центру на вулиці Під Дубом.

На об’єктах працюють експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи та фахівці інших служб. З приміщень виводять людей.