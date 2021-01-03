11 сенаторів США відмовилися визнати підсумки президентських виборів

11 сенаторів-республіканців США відмовилися визнати підсумки президентських виборів. Про це повідомляє The Hill.

Згідно з спільною заявою конгресменів, вони мають намір висловити формальне заперечення проти результатів голосування вибірників в день їх затвердження Конгресом 6 січня. Семеро діючих і четверо обраних членів Сенату США зажадали призначити виборчу комісію, яка буде наділена відповідними повноваженнями, щоб провести перевірку підсумків виборів в спірних штатах.

Раніше чинний президент США Дональд Трамп анонсував протестний мітинг своїх прихильників 6 січня. Де саме відбудеться мітинг, глава держави пообіцяв оголосити пізніше. Трамп і раніше натякав на можливість протестної акції, але цього разу президент оголосив, що має намір пред’явити безліч доказів фальсифікації підсумків виборів.

15 грудня стало відомо, що кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден отримав голоси колегії вибірників, необхідні для перемоги в президентських перегонах. Трамп неодноразово відмовлявся визнати свою поразку на виборах президента США. Він вважає, що Байден програв вибори «з великим відривом у всіх шести коливаються штатах”.