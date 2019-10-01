16-летний полтавчанин Ростислав Смильняк создает модели бронетехники

Этому научился сам. Сначала работал над небольшими моделями самолетов, затем перешел к танкам. Свои работы представляет на всеукраинских и международных выставках, сообщает сайт ipoltavets.com .

16-летний Ростислав Смильняк стендовым моделированием занимается около 6 лет. Он создает бронетехнику Первой и Второй мировой войны.

Говорит моделист Ростислав Смильняк: «У меня деды все воевали. Я знаю, все их истории, фотографии. Поэтому меня современная техника не привлекает. Это модель советского среднего танка Т-55 А. На этом танце ездил мой действий. Он был на нем командиром. 306 номер. Именно символика круглая. И это его реальная фотография. Вот здесь он стоит ».

Заниматься моделированием парня поощрил папа.

Рассказывает папа Ростислава Анатолий Смильняк: «Сначала я купил такой литочок маленький. Он его склеил. Потом я купил ему танк. Кажется, это был Т-55. Войн его склеил, но не хотел раскрашивать. Он пошел спать. И я тот танк разрисовывал до полуночи. Когда он проснулся, ему очень понравилось. После этого он начал тоже рисовать ».

Детали к своим моделям покупает, потом составляет по инструкции, говорит моделист: «Все детали приходят вот в таком виде. В таких пакетных упаковках или в литниках. Детали сплавлены. Их выплавляем, затем вырезаем, склеиваем».

Эту модель немецкого танка создал год назад.

«Здесь я впервые использовал те техники, которые используют настоящие мастера. Это цветное моделирования, сколы реалистичны. Впервые использовал гусеницы, которые работают».

Модели Ростислав создает в своей комнате. В среднем на изготовление одной, говорит, тратит месяц. Сейчас работает над советской артиллерийской установкой СУ 122.

«Я собрал уже корпус. Ванну. Покрасил. Сделал сколы. Сымитировал сварные швы».

Здесь осталось сделать ходовую часть. Вот так делает гусеницы. Сначала разделяет детали и зачищает их.

«Нужна очень большая усидчивость и внимательность. В данном процессе не порезать пальцы », – говорит Ростислав.

Затем их соединяет, основывает и красит с помощью аэрографа. Использует акриловые или эмалевые краски.

Сейчас 16-летний моделист создал около 40 моделей. Ростислав Смильняк участвовал в шести украинских и международных выставках, где был победителем и призером.

Последняя – это международная выставка в Германии «Berlin-Gatow 2019», которая проходила в начале сентября. Там полтавчанин занял первое и третье места.