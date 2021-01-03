58 людей загинули в результаті атаки екстремістів в Західній Африці. Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на місцеве військове джерело.

За інформацією джерела, невідомі озброєні люди напали на село в західній частині Нігеру, розташовану на кордоні з Малі. Відзначається, що бойовики останнім часом погрожували місцевим жителям розправою, якщо вони не нададуть підтримку екстремістським угрупованням.

Раніше повідомлялося, що більше 100 мирних жителів були вбиті в Ефіопії в ході кривавої бійні, яку місцеві бойовики влаштували в зоні Метекель регіону Бенішангуль-Гумуз на заході африканської країни. Як зазначає видання Daily Mail, терористи, озброєні вогнепальною зброєю, ножами, а також луками і стрілами, напали на жителів села Бекоджі рано вранці. Розправа над мирним населенням тривала до полудня, нападники також підпалювали будинки і посіви.