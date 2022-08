Алкоголь незворотно змінив мозок у мишей

Навіть одноразове вживання алкоголю незворотно змінює морфологію нейронів головного мозку. Такого висновку дійшли німецькі вчені з Кельнського університету та університетів Мангейма та Гейдельберга, які опублікували результати дослідження в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

У ході експериментів з плодовими мушками Drosophila melanogaster та мишами було показано, що невелика кількість спиртного змінює функціонування синапсів та мітохондріальну динаміку у клітинах, що закладає основу для алкогольної залежності. Мітохондрії – це органели, які забезпечують клітину енергією, і для ефективної роботи вони переміщуються в цитоплазмі. Однак мала доза алкоголю порушувала цю здатність до переміщення та передачі сигналів.

Ці погіршення залишалися постійними та супроводжувалися поведінковими змінами. Так, і у мишей, і у плодових мушок спостерігалося підвищене вживання алкоголю в пізнішому віці. Це дозволяє припустити, що аналогічна картина спостерігатиметься і в людей.

Деякі з морфологічних змін, що спостерігаються, можуть впливати на формування пам’яті, пов’язаної з етанолом. Разом з міграцією мітохондрій у нейронах, які також важливі для передачі сигналів через синапси та пластичності, автори дослідження припускають, що ці етанолзалежні клітинні зміни мають вирішальне значення для розвитку адиктивної поведінки.