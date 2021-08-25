Алжир розірвав дипломатичні відносини з Марокко

Алжир розриває дипломатичні відносини з Марокко через «ворожі дії» останнього. Про це заявив глава алжирського МЗС Рамтан Ламамра, повідомляє Reuters.

«Протягом історії з моменту здобуття незалежності Марокко щодня здійснювало ниці вчинки відносно нашої країни», – цитує дипломата КуПол.

За словами Ламамра, королівство неодноразово співпрацював з терористичними угрупованнями, щоб підірвати безпеку алжирської сторони. Крім того, марокканські спецслужби нібито стежили за алжирським чиновниками.

В середині липня 2021 року МЗС Алжиру відкликав свого посла в Марокко: це сталося після висловлювань марокканської сторони про регіон Кабіія на півночі Алжиру. Ця територія – предмет спору центральної влади країни і місцевого населення, берберів, які виступають за право на самовизначення і культурну автономію.