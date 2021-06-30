Американець поїхав в джунглі і оселився в комуні веганів-анархістів

Американець, який перебрався з США в Еквадор, розповів про життя в селі веганів-анархістів. Про це пише видання Metro.

Кевін Уайндер (Kevin Wynder) оселився у веганській комуні Fruit Haven (Фруктова Гавань), влаштованої в джунглях Амазонки на сході Еквадору. Її мешканці уникають м’ясних продуктів, вирощують фрукти і їдять їх сирими. При роботі вони намагаються обходитися без сучасних технологій, роблячи виняток тільки для Інтернету.

Комуна з’явилася всього три роки тому, що обмежує раціон її мешканців бананами, папайєю і ще кількома місцевими фруктами. Інші культури просто не встигли вирости. “Багатьом плодовим деревам потрібно більше трьох років, щоб почати давати плоди”, – пояснює Уайндер.

За його словами, у комуни немає лідерів, і голос кожного її постійного жителя має однакову вагу. «Це децентралізована система керівництва, де у кожного рівний вплив — – стверджує Уайндер. – Це не ієрархія, не ієрархічна система. Нам навіть доводилося виганяти людей, які занадто наполягали на тому, щоб зробити її більш ієрархічною, тому що ми бачимо, що ієрархічні системи нестійкі і не відповідають вимогам колективу».