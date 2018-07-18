Американець всю ніч йшов на роботу і отримав в подарунок машину

Американський студент пройшов 32 кілометри в страху запізнитися в перший день на роботу і отримав в подарунок машину. Про це повідомило новинне видання USA Today.

Волтер Карр (Walter Carr) з міста Бірмінгем, штат Алабама, дуже довгий час не міг знайти собі роботу. Коли 20-річний американець нарешті отримав місце вантажника, у нього зламалася машина якраз напередодні першого дня на новому місці. Він подивився, як дістатися по навігатору, і вирішив дійти пішки. Карр відправився в дороогу з вечора.

По дорозі на нього звернув увагу поліцейський. Під враженням від вчинку студента, він пригостив його сніданком, підвіз і висадив у церкві за шість кілометрів до будинку, де Карр повинен був працювати в той день. Варто було йому пройти зовсім небагато, як його підібрала інша поліцейська машина. Господиня, почувши історію чоловіка, запропонувала йому відпочити до приїзду вантажної машини, але той відмовився.

Коли про вчинок чоловіка дізнався глава компанії Люк Марклін (Luke Marklin), він приїхав побачитися з вантажником і подарував йому ключі від автомобіля Ford Escape 2014 року.

Карр планує закінчити коледж у грудні за фахом «медичні науки». Після цього він хотів би відслужити в військово-морських силах, а потім відучитися в інституті на фізичного терапевта. Він зізнався журналістам, що був радий навіть просто знайти роботу: «Я хотів прийти раніше восьми і показати, що у мене є величезне бажання отримати цю роботу за всяку ціну. Нічого не неможливо, поки сам не зробиш це неможливим».