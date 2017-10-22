Американка знайшла в клубі принца з династії царя Соломона і вийшла за нього заміж

33-річна американка Аріана Остін (Ariana Austin) обвінчалася з ефіопським принцом Джоелем Меконніна (Joel Makonnen), якого випадково зустріла в нічному клубі. Про це повідомляє видання Postup.

Весілля пройшло за обрядом ефіопської православної церкви. У церемонії брали участь 13 священиків.

Аріана познайомилася з принцом близько 12 років тому в нічному клубі Pearl в Вашингтоні, коли їй був 21 рік. «Ніхто не очікує зустріти в Pearl людини, за якого вийдеш заміж», – цитує New York Times її приятельку Джеймі Рамберан (Jami Ramberan). Принц підійшов до подруг і оголосив, що вони схожі на моделей з реклами джина Bombay Sapphire. Через п’ять хвилин він повідомив Аріані, що вона буде його дівчиною.

У 2014 році принц спробував зробити їй пропозицію, але зіткнувся з несподіваною проблемою. Коли він з’явився до Аріани з кільцем і постукав у двері, дівчина вирішила, що в будинок ломляться грабіжники і зачаїлася. «Він так агресивно стукав, що я не стала відповідати, – згадує Аріана. – Потім він знову прийшов, і тоді я відкрила ».

35-річний Джоел Меконнина, також іменований принцом Йоелем, доводиться правнуком останньому імператору Ефіопії Хайле Селассіє, який походив із династії біблійного царя Соломона і шанувався растафаріанцамі як втілення Бога. Після революції в 1974 році імператор був скинутий і незабаром загинув.