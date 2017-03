Американка знайшла в коробці з-під прокатного DVD гроші і записку від незнайомця

Мешканка США виявила в коробці з-під прокатного DVD-фільму «Глибоководний горизонт» двадцятидоларових банкноти і записку від незнайомця. Про це у Twitter повідомила дочка жінки з ніком Lifeaslizz.

За словами дівчини, її мама просто хотіла розслабитися і насолодитися кіно, але замість цього «Бог дав їй щось більше». Її мати стала щасливою власницею 100 доларів і листи від людини по імені Маркос. «Кожен місяць я беру 100 доларів, які зазвичай я витрачав на себе, і віддаю їх незнайомцям. В цей раз я вирішив залишити гроші в коробці від прокатного DVD. Ви у мене перші в 2017 році», — йшлося в записці.

Наприкінці листа Маркос попросив витратити гроші з розумом або, якщо люди в них не потребують, передати кому-небудь ще.

«Спасибі тобі, Маркос, де б ти не був, благослови тебе Господь», — подякувала Lifeaslizz в соцмережі.

Її посаду, за чотири дні набравши понад 95 тисяч лайків і 31 тисячі репостів, став вірусним і привернув увагу користувачів Twitter, які почали хвалити невідомого благодійника. «Господь винагородив Маркоса щедрістю, щоб він зробив це», — зазначив один з них.

«Можливо, Маркос просто хороша людина», — заперечив йому інший.

У грудні минулого року засновник і найбільший акціонер компанії Microsoft Білл Гейтс взяв участь у щорічному флешмобі «секретний Санта» на Reddit і завалив одну з відвідувачок порталу подарунками.

Мільярдер подарував дівчині меч із The Legend of Zelda, Xbox One, три різнокольорових контролера, кілька дисків з відеоіграми, кулінарну книгу, восьмибитную приставку Nintendo, безліч теплих речей і три своїх улюблених фільму: «Марсіанин», «Кінець туру» і «Повір: історія Едді Іззарда».