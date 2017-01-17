Американські експерти розповіли про майбутнє антиросійських санкцій за Крим

Крим можна повернути до складу України військовим шляхом, однак санкції за його приєднання не будуть зняті до повернення півострова під контроль Києва. Про це заявив директор Центру європейських досліджень Атлантичної ради Джон Гербст, відповідаючи на запитання кореспондента Lenta.ru.

«Наше завдання — зробити так, щоб про Крим не забували. Ми поділяємо питання російської агресії в Криму та Донбасі, і, навіть якщо буде досягнуто влаштовує Київ угоду з Донбасу, санкції за приєднання півострова все одно залишаться в силі», — заявив Гербст.

Інший експерт Атлантичної ради, Андерс Аслунд, зазначив, що США протягом десятиліть не визнавали радянського контролю країн Балтії, і в підсумку отримали незалежність від СРСР. За словами Аслунда, санкції завдали значної шкоди Росії, майже не вплинувши на економіку Сполучених Штатів, і вони, довівши свою ефективність, залишаться в силі.

У 2014 році низка країн, у тому числі США і держави — члени Євросоюзу, ввели відносно Москви ряд обмежень, які зачіпають фінансовий, енергетичний і оборонно-промисловий сектора російської економіки. Приводом для введення санкцій стала анексія Криму Росією та спровокований і підтримуваний Росією конфлікт на Донбасі.

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