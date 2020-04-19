Американці вийшли на протести через карантин

У США пройшла хвиля протестів з вимогою про скасування карантину і повернення до нормального життя. Про це повідомляє телеканал Fox News.

Сотні американців вийшли на мітинги в Кентуккі, Меріленді, Мічигані, Огайо, Техасі і Вісконсині. За даними телеканалу, в основному в них брав участь електорат Дональда Трампа. Протестуючі вимагали повернення на роботу, а також заявляли про порушення конституційних прав.

За інформацією телеканалу, за останній місяць близько 22 мільйонів американців повідомили про те, що втратили роботу. Зараз в країні продовжують працювати тільки системоутворюючі підприємства.

16 квітня президент США Дональд Трамп повідомив про поступове відкриття країни і поетапне зняття обмежувальних заходів в 29 штатах, введених через пандемію коронавірусу. Для переходу на ослаблений карантинний режим влади регіонів повинні зафіксувати зниження числа підтверджених випадків COVID-19 протягом двох тижнів.

У березні США оприлюднили план з підтримки економіки на два трильйони доларів. Документ, зокрема, передбачає одноразові виплати мільйонам американських платників податків c доходом до 75 тисяч доларів на рік: 1,2 тисячі доларів на одного дорослого і по 500 доларів на кожну дитину. Потім, в квітні Федеральна резервна система США анонсувала новий пакет допомоги економіки, обсяг якого становить 2,3 трильйона доларів.