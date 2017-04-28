Аппараты nsk и комплектующие к ним: подбираем модель

В стоматологии используется многочисленное инновационное оборудование, значительно облегчающее работу специалистов в этой области. В частности, в имплантологии, ортопедии, челюстно-лицевой хирургии не обойтись без физиодиспенсера – аппарата для подготовки полости рта к предстоящим манипуляциям. Поскольку на рынке представлены модели от многочисленных производителей, выбирая вариант, следует обратить внимание на следующие характеристики:

мощность,

частота вращения,

функциональность и проч.

Каждая модель оснащается насосом, подающим по ирригационным системам охлаждающую жидкость – стерильный физраствор. Без такой функции возможны ожоги поверхности кости и, как следствие – развитие некроза. Специалисты, работающие в этой отрасли, рекомендуют продукцию марки nsk. В частности, любая ирригационная система nsk – это доступная стоимость, безупречная стерильность, высокое качество и надежность, простота в использовании. В среднем, скорость подачи охлаждающего агента составляет 100 мл в минуту – показатель зависит от скорости, с которой вращается двигатель.

Кроме систем для ирригации, физиодиспенсеры оборудованы множеством других обязательных и полезных функций. В частности, световодом, продуцирующим свет, напоминающий дневной.

Благодаря ему, оперируемый участок хорошо освещается. В таких электрохирургических инструментах предусмотрена регулировка скорости, а также контроль вращения крутящего момента. Прибор комплектуются наконечниками, имеющими разную передачу.

Также стоматологи отмечают такой важный момент, как бесшумность в работе и отсутствие вибрации. На рынке представлены как бюджетные модели, так и дорогостоящие, оснащенные дополнительными функциями, в частности, дополнительными моторами – эндомотором и микромотором, а также возможностью записи на USB.