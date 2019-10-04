Аварійна посадка літака біля Львова: 5 загиблих

Попередня версія причини аварії – брак пального на борту судна

Літак АН-12 авіакомпанії Україна Аероальянс здійснив екстрену посадку під Львовом. Про це повідомляють сайти Львова з посиланням на головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Львівській області.

За даними МНС, три людини були врятовані, ще троє загинули. Рятувальна операція триває.

О 6:48 ранку літак, який виконував чартерний вантажний рейс з іспанського міста Віко, пропав з радарів під час заходу на посадку для дозаправки у львівському аеропорту. Через 20 хвилин екіпаж вийшов на зв’язок і повідомив, що літак здійснив аварійну посадку на грунт в селі Сокільники в 1,5 км від злітно-посадкової смуги.

Зараз на місці працюють рятувальники: вони витягають постраждалих з пошкодженого літака.

За попередньою інформацією, на борту перебувало семеро членів екіпажу, серед яких є загиблі, повідомляє заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк в Facebook.

Ми намагалася уточнити інформацію про загиблих в ГУ ГСЧС Львівської області, однак там так і не відповіли. Номери, розміщені на сайті авіакомпанії Україна Аероальянс, виявилися неробочими.

О 9:15 депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич повідомив у Facebook, що аеропорт закритий на невизначений час. За його даними, в результаті трагедії загинули чотири людини.

Пізніше депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич повідомив, що на 10:00 на місці події говорять про 5 загиблих, 2 живих, яких дістали з літака, і 1 живого, якого не можуть дістати.

Згодом міністр інфраструктури Владислав Криклій у Facebook повідомив про 5-х загиблих.

За попередньою інформацією, на його борту були 7 членів екіпажу та 1 супроводжуючий вантажу.