«Баварія» заплатить за чужі фальшиві гроші

Європейський союз футбольних асоціацій (УЄФА) оштрафував мюнхенську «Баварію» за поведінку вболівальників під час матчу шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів з французьким «Парі Сен-Жермен». Про це повідомляється на сайті організації.

Під час зустрічі фанати німецького клубу закидали поле фальшивими купюрами, висловивши своє невдоволення високими цінами на матчі Ліги чемпіонів. Сума штрафу склала 20 тисяч євро.

Зустріч пройшла 5 грудня в Мюнхені і завершилася перемогою «Баварії» з рахунком 3: 1. У складі господарів голами відзначилися Роберт Левандовскі і двічі Корентін Толіссо, гості відповіли точним ударом Киліана Мбаппе.

Проте ПСЖ зберіг перше місце в турнірній таблиці групи В. Німці стали другими. Обидві команди зуміли пробитися в раунд плей-офф.