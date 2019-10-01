Без качественного и раскрученного сайта сегодня не обойтись

В время новых технологий и Интернет-коммуникации просто незаменимым элементом для развития бизнеса является наличие собственного сайта. Давным-давно сайт перестал быть роскошью для компаний, которые себя уважают, а наоборот его отсутствие может свидетельствовать о несерьезности компании. Сайт позволяет познакомиться с компанией поближе, узнать чем она занимается, ознакомиться с ассортиментом продукции или услуг, а также узнать подробную информацию о местонахождении и режиме работы. Наконец сайт должен быть качественным, ведь это лицо компании, и именно с его посещения складывается первое впечатление о компании. Но разработка сайта – это только первый шаг к успеху, далее необходима его раскрутка. Для этого в первую очередь важным является таргеттинг. К примеру, если вы продвигаете сайты Днепра, то нужно объязательно учитывать региональную привязку ресурсов.

Для чего необходима раскрутка сайта? Во-первых, это своеобразная реклама, которая позволит быстрее сделать сайт узнаваемым и популярным. Во-вторых, раскрученный сайт способен заработать больше денег. Более того, чем более раскручен сайт, тем на более высоких позициях он находится в рейтингах и выдаче поисковиков. Кроме того, высокие позиции в рейтингах просто не могут остаться незамеченными со стороны Интернет-обозревателей, имеющих свои рассылки и сайты, ведь главная задача раскрутки сайта – рекламная.

Помните, как бы вы консервативны не были, будущее – за Интернетом, ведь по размаху и мощностью Интернет-рекламу можно сравнить разве что с телевизионной. Уже сегодня многие совершают покупки через Интернет – так и дешевле, и удобнее. Оно и понятно, ведь обычному магазину необходимо платить арендную плату, коммунальные услуги и оплачивать работу персонала. Интернет-магазин обезличивает общения между покупателем и продавцом, однако компенсирует этот недостаток широким ассортиментом товаров, возможностью сравнивать выбранные модели, быстрой доставкой товара и гарантией качества.

Напоследок отметим, что экономить как на разработке сайта, так и на его раскрутке не стоит, ведь только раскрученный сайт будет зарабатывать для вас деньги. Все это полезно со многих сторон: большая рассылка расширит число постоянных посетителей сайта, увеличит вашу целевую аудиторию, а также увеличится рейтинг вашей рассылки на службе почтовых рассылок, что в свою очередь приведет к повышению рейтинга сайта и уровня ваших доходов. Можно конечно до бесконечности перечислять аргументы в пользу раскрутки сайта, однако вывод один – без качественного, раскрученного сайта сегодня, как не крути, никак не обойтись.