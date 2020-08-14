Биржа биткои Youbit – надежно, быстро, конфиденциально

В последнее время увеличивается популярность такой криптовалюты, как Bitcoin, потому многие пользователи интересуются, где можно выгодно произвести покупку и продажу биткоинов. Такую возможность всем без исключения желающим предоставляет биржа биткоин Youbit, имеющая большой опыт в сфере обмена электронных валют.

Среди преимуществ сервиса – надежность, быстрота и простота как покупки и продажи, так и ввода и вывода средств на биржу. Все, что понадобится от желающего воспользоваться услугами онлайн агентства, иметь в своем распоряжении собственный электронный ящик, а также банковскую карту, с помощью которой будут осуществляться платежи. Все операции обменник биткоинов производит не только быстро, но и анонимно. Причем, пользователь, зайдя в свой личный кабинет, сможет самостоятельно отслеживать все проводимые транзакции, в том числе, вывод биткоинов.

Создать собственный аккаунт сможет даже начинающий пользователь. Зарегистрировавшись на сайте, каждый желающий может обменять биткоины или осуществлять перевод биткоинов. О какой бы электронной валюте не шла речь – биткоин, эфир, лайткоин и проч., получение средств или кода занимает у зарегистрированного на сервисе пользователя не более получаса.