Британські депутати масово домагалися працівниці бару

Майже 30 депутатів Палати громад домагалися співробітниці бару британського парламенту. Про це повідомляє Daily Mail.

Аліса Бейлі прийшла працювати в бар парламенту в 19 років. За її словами, один з народних обранців запропонував їй секс вже в першу зміну, а одного разу один з ветеранів Лейбористської партії слідував за нею до будинку і мацав в автобусі після того, як випив 12 кухлів пива.

Бейлі говорить, що всі, хто домагався до неї, були одружені і мінімум вдвічі старші. «Вони вважали себе дуже важливими людьми і думали, що проста барменша легко доступна для них», – розповіла вона. За її словами, парламентарії вели себе як «старі збоченці». Бейлі змогла пропрацювати в таких умовах чотири роки.