Британські інженери запропонували сушити волосся «надзвуковим» феном

Британська компанія Dyson, що спеціалізується на виготовленні побутових електроприладів, випустила новий фен Supersonic. Про це КуПолу повідомив представник прес-служби компанії. Він уже надійшов у продаж, ціна – близько 35 тисяч рублів.

«Фени для волосся, якими ми їх знаємо, часто дуже важкі, малоефективні і галасливі. Я поставив перед інженерами непросте завдання: зануритися у вивчення науки про волосся», – прокоментував засновник фірми Джеймс Дайсон.

Фен створює потужний потік повітря і попереджає пошкодження волосся через перегрів за рахунок інтелектуальної системи контролю температури.

Джеймс Дайсон заснував компанію Dyson, яка займається виготовленням побутових електроприладів, у 1992 році. Найвідомішими продуктами Dyson є циклонні пилососи, прилади для сушіння рук (процес займає близько 10 секунд) і вентилятори без лопатей.