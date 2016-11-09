Британський телеведучий розповів про боязнь Єлизавети II переплутати Путіна з ним

Королева Великобританії Єлизавета II відчувала труднощі з ідентифікацією президента Росії Володимира Путіна під час його державного візиту в країну у 2003 році. Як пише The Telegraph, про це розповів британський телеведучий Ендрю Марр.

За словами журналіста, Єлизавета II виявила його зовнішню схожість з російським лідером і боялася їх переплутати.

«Вона з Путіним їхала в кареті від будівлі парламенту до Букінгемському палацу і, оскільки карета була відкритою і з ними був перекладач, все могли бачити, що вони розмовляють», – розповів Марр інтернет-виданню КуПол.

Пізніше помічник королеви сказав їй, що вона говорила надто емоційно й поцікавився, про що йшла мова. «Я просто намагалася нагадати собі весь цей час, що переді мною президент Росії, а не той малий з” Бі-бі-сі “(мова йде про Марр – прим.« Лента.Ру »)», – зазначив телеведучий. Про це діалозі, за його словами, йому стало відомо від джерела при дворі.

Державний візит Путіна до Великобританії проходив з 24 по 26 червня 2003 року.

У лютому цього року президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з Путіним обмовився і назвав його ім’ям прем’єр-міністра Росії – Дмитром Анатолійовичем. Російський лідер з гумором поставився до допущену помилку.