Британці придумали антипохмільний сніданок

Британське відділення Uber Eats нагодує клієнтів «антипохмільним сніданком» у сезон різдвяних корпоративів. Про це повідомило видання Daily Mirror.

Набір для боротьби з похміллям називається Fix up Feast і складається з яєчні з двох яєць з двома скибочками бекону і грибами, квасолі, авокадо і свіжого шпинату. Також в нього входить вівсяна каша з бананом і апельсиновий сік. Всі ці продукти відновлять баланс білків, амінокислот і вітамінів, після чого похмілля має відступити.

За словами кухаря Джозефа Юсефф (Jozef Youssef), який придумав цей сніданок, «похмільний сніданок» не тільки смачний, але й ідеально зблалансований. «Мені подобається створювати страви не просто смачні, а з доведеною вченими корисністю. Кожен інгредієнт в ньому допоможе від певної недуги, викликаної веселощами напередодні», – зазначив він.

Антипохмільний набір коштує дев’ять з половиною фунтів і буде продаватися з 8 по 22 грудня.