Бухгалтер став у ворота і став першою зіркою дня в НХЛ

Бухгалтеру Скотту Фостеру довелося стати воротарем клубу «Чикаго Блекхокс» в матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги (НХЛ) проти «Вінніпег Джетс» замість травмованих голкіперів команди. Про це повідомляється на сайті ліги.

36-річний Фостер вийшов на заміну після того як, два інших голкіпера «Блекхокс» не змогли продовжити гру. Антон Форсберг вибув на розминці, а Коллін делла – під час третього періоду. Фостер відіграв 14 хвилин і відбив 7 кидків з 7. Спортсмен став першою зіркою матчу і ігрового дня в НХЛ.

«Перший шок трапився, коли мені довелося надіти екіпіровку. А потім я просто відключився … Це, звичайно, виконання мрії. У мене цього ніхто вже не забере. Обов’язково буду розповідати про це друзям і членам сім’ї. Я отримав просто тонну веселощів. А взагалі я бухгалтер, і ще пару годин тому сидів в офісі за комп’ютером », – розповів Фостер.

Матч завершився перемогою «Чикаго» з рахунком 6:2.

Фостер підписав контракт з командою безпосередньо перед матчем. До цього хокеїст грав тільки на студентському рівні. Він виступав з 2002 по 2006 рік в студентській лізі NCAA, після чого завершив кар’єру.