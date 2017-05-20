CNN дізнався про визнання російських чиновників щодо впливу на Флінна

Американський телеканал CNN повідомив, що російські чиновники у приватних розмовах хвалилися тим, що змогли встановити «міцні стосунки» з колишнім радником президента США Дональда Трампа Майклом Флінном.

Канал стверджує, що такі розмови мали місце під час президентської кампанії в 2016 році. Відзначається, що вони «змусили похвилюватися» представників американської розвідки. «Те, як росіяни говорили про нього (Флинне — прим. «Стрічки.ру»), викликав тривогу вищій мірі», — наводить CNN слова свого джерела. Інший співрозмовник телеканалу вказав, що до Флінна ставилися як до «проблеми національної безпеки».

Зазначається, що підставою для таких побоювань були перехоплені американськими спецслужбами телефонні розмови представників Росії, які пов’язувалися з Флінном протягом 2016 року і сприймали його як «союзника». У той же час, CNN зазначає, що їх джерела допускають, що ступінь лояльності Флінна Москві могла бути перебільшена. Тим не менш, співробітники розвідки намагалися не ділитися з ним конфіденційною інформацією.

Також телеканал повідомив, що після введення в кінці 2016 року президентом США Бараком Обамою санкцій щодо Росії за «втручання у вибори» Флінн зв’язався з російським послом у Вашингтоні Сергієм Кисляком. Він переконав посла, що адміністрація Трампа буде «сприятливо» виглядати на тлі сформованої ситуації, якщо Росія не буде вживати ніяких заходів. 30 грудня президент Росії Володимир Путін заявив, що не збирається висилати з країни американських дипломатів.

CNN також стверджує, що Флінн пообіцяв Кисляку, що нова президентська адміністрація «перегляне» санкції, введені Обамою щодо Росії в 2014 році.

19 травня повідомило видання Politico, що Трамп вважає звільнення Флінна помилкою. За інформацією джерел видання, президент США вже через два дні після звільнення свого радника визнав, що його треба було залишити на посаді.

8 травня CNN повідомив, що Обама застерігав свого наступника Трампа від призначення Флінна радником з питань національної безпеки.

У лютому Трамп заявив, що не має даних про бесідах Флінна з Кисляком, і пообіцяв вивчити це питання. Незабаром після цього стало відомо про відставку Флінна.

9 лютого газета The Wasington Post повідомила, що Флінн в грудні 2016 року обговорював з Кисляком антиросійські санкції. Радник Трампа з нацбезпеки намагався переконати Росію «не перегинати палицю» з заходами у відповідь на санкції, введені Обамою незадовго до відходу з посади.

25 січня телекомпанія NBC з посиланням на джерела повідомила, що ФБР вело прослуховування російського посла і радника Трампа, але не знайшло в їх змісті «нічого непристойного». Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що ця інформація не здивувала Москви.

У січні також повідомлялося, що Флінн і Кисляк спілкувалися по телефону п’ять разів 29 грудня — у день введення нових антиросійських санкцій адміністрацією Обами. Тоді влада США прийняла рішення протягом 72 годин вислати 35 російських дипломатів, а також закрити доступ до двох об’єктів, що використовуються ними. У Білому домі стверджують, що такі заходи стали відповіддю на утиски американських диппредставників в Москві з боку російської влади».

Вашингтон неодноразово звинувачував Москву до втручання у передвиборчу кампанію в США. У Кремлі ці звинувачення послідовно відкидають.