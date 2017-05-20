Детские зимние комбинезоны: рекомендации по выбору

Множество родителей, у которых подрастают маленькие дети, на собственном опыте убедились в преимуществах такой теплой и удобной одежды, как комбинезоны. Как в торговых центрах, так и онлайн эта продукция представлена многочисленными моделями на любой вкус от самых разных производителей. Купить didriksons или любую другую популярную марку выгоднее всего в период распродаж: тогда стоимость такой продукции значительно уменьшается.

Для пошива комбинезонов производители использую самые разные материалы – как натуральные, так и синтетические. Хорошую славу у мам и пап заслужили изделия на синтепоне: такой синтетический утеплитель имеет хорошие теплозащитные свойства, но, все же, он не рассчитан на сильные морозы. К числу новейших наполнителей принадлежит тинсулейт, который не уступает натуральному пуху. Правда, вещи с таким утеплителем стоят недешево. Легким материалом является холлофайбер. Кроме этого, он обладает высокими эксплуатационными свойствами.

Часть мам отдает предпочтение зимним комбинезонам, изготовленным исключительно из натуральных материалов – овчины или пуха. Они долговечны, эластичны, хорошо удерживают тепло, отталкивают грязь.

Какую бы модель не предпочли родители для своего чада, при покупке следует убедиться, что одежда не слишком толстая и тяжелая, иначе ребенку будет в ней некомфортно. Желательно, чтобы комбинезон имел капюшон с кулиской и резинки на рукавах и нижней части. Для покупки комбинезона не обязательно приходить в магазин с ребенком, особенно, если он маленький. Лучше всего сделать заказ онлайн, к примеру, в интернет-магазине sipsik-shop.ru. Главное – знать размер, а всю необходимую информацию о той или иной вещи, в том числе, об используемых производителем утеплителях, можно почерпнуть из ее детального описания.