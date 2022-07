Дієтолог назвала білок номер один для здоров’я серця

Дієтолог, автор книги по здоровому харчуванню Лорен Манакер назвала білок номер один для здоров’я серця. Про те, в чому він міститься і чому його потрібно включити в щоденне меню, експерт поділився з виданням Eat This, Not That!

Експерт заявив, що в середньому людина повинна споживати близько 50 грамів білка щодня, тому важливо знайти джерело цього мікроелемента, який можна мати кожен день.

На думку спеціаліста, найкращий білок, який годиться для частого вживання, — це яйце. «Яйцо — це один із джерел білка, який можна використовувати кожен день у складі дієти, корисної для серця. Такі рекомендації Комітет наводить за питанням Американської кардіологічної асоціації», — говорить Лорен Манакер.

Дієта для здорового серця включає в себе білок, велику кількість різних овочів і фруктів, цільнозернові продукти, додав дієтолог.

«В середньому в одному яйці міститься близько шести грамів білка. Яйцо, незалежно від розміру, завжди буде містити 125 міліграмів білка на грам. Білок міститься як в білці, так і в жовтці. Тому, якщо ваша дієта дозволяє, ви повинні мати ціле яйцо, щоб отримати максимальну віддачу від цього макроелемента для нарощування миші», — рекомендує Манакер.

За словами підходу дієтолога, яйця також відмінно підходять для відновлення розривів мишечної тканини після тренування. Также одно съеденное после кардиотренировки яйцо допоможе стати стройнее.

«Яйце також містить важливі харчові речовини, які багато хто з нас не харчуються в достатній кількості, включаючи холін, що підтримує здоров’я мозку», — додала дієтолог.

Лорен Манакер зазначив також, що яйца творять чудеса, якщо вони є день. Основні живильні речовини пов’язані з підтримкою здоров’я очей, мозку та імунної системи. Завдяки тому, що яйця, багаті харчовими речовинами, такими як біотин, допомагають організму робити волосся і ногти більш міцними і здоровими, пояснила вона.