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Дієтолог перерахувала придатні для харчування у спеку продукти

admin July 1, 2022 in Харчування - 0 Minutes

Кандидат медичних наук, лікар-дієтолог Олена Соломатина перерахувала продукти, які підходять для харчування у спеку. В інтерв’ю для радіо «Sputnik» вона пояснила, яким має бути літній раціон та які продукти допоможуть охолонути.

Дієтолог зазначає, що харчування в літній період має відрізнятися від харчування в період зимовий, тому що в холодну пору організму потрібна додаткова енергія, а в теплий час — ні. «Влітку не потрібно запускати нашу “пекти”, щоб зігріватись, можна обходитися легкими “енергоносіями”», — навела метафору Соломатина.

Вона рекомендує включити до раціону легкі продукти, що допомагають боротися зі спекою. «Є продукти, які вважаються охолодними. Це цитрусові, наприклад, лайм, лимон, грейпфрут, а також м’ята, огірок. Хоч як дивно, гарячий зелений чай теж може охолоджувати», — поділилася досвідом експерт.

Крім того, Соломатина відзначила користь овочевих супів у літній період часу: «Холодні літні супи, наприклад гаспачо, окрошка, борщ, містять багато овочів, зелені, клітковини, дають насичення і не вимагають величезної кількості енергії для перетравлення». На її думку, такі супи очищають організм та годують корисну мікрофлору кишечника.

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