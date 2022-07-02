Дієтолог розповіла про шкоду деяких літніх продуктів для фігури

Лікар-ендокринолог, лікар-дієтолог «СМ-Клініка», кандидат медичних наук Оксана Михальова розповіла про шкоду деяких популярних літніх продуктів для фігури. У прес-релізі вона пояснила, як велика кількість фруктів та свіжих соків у щоденному раціоні може призвести до проблем з вагою.

Лікар зазначає, що влітку схуднути легше, оскільки зростає фізична активність та знижується апетит. Однак при цьому, щоб упоратися зі спекою, люди, за словами Міхалевої, непомітно вживають безліч шкідливих для фігури продуктів, через які цифри на терезах навряд чи радуватимуть.

Серед таких нешкідливих, на перший погляд, продуктів, ендокринолог виділила прохолодні напої на кшталт газування, квасу та молочних коктейлів, якими люди звикли вгамовувати спрагу. «Це також їжа з досить високою кількістю калорій та простих вуглеводів. Але ми не сприймаємо солодкий напій як їжу, не відчуваємо ситості і з’їдаємо ще більше калорій», — пояснила вона.

Інші напої, які, на її думку, призводять до набору ваги – свіжі соки. «Через відсутність клітковини в соках практично вся фруктоза засвоюється організмом і піде на синтез жиру, якщо регулярно їх пити. Набагато краще з’їсти фрукт цілком, що дозволить отримати і вітаміни», – повідомила дієтолог.

При цьому Михальова доповнила, що надмірне вживання фруктів не принесе користі організму. «Через те, що у фруктах міститься досить багато простих цукрів, вони можуть сприяти набору зайвих кілограмів. Тому людям, схильним до набору ваги, рекомендується з’їдати не більше ніж 3-4 середні фрукти на день», — попередила лікар.