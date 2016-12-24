Директору датського музею пробачили загибель золотих рибок в блендері

З організаторів виставки в данському місті Колдінг, відвідувачам якої пропонувалося пропустити золотих рибок через кухонний комбайн, зняті звинувачення в жорстокому поводженні з тваринами, повідомляє Ananova.

У 2000 році в музеї Trapholt в місті Колдінг, розташованому в 200 кілометрах від Копенгагена, проходила виставка датського художника Марко Еварістті (Marco Evaristti) – уродженця Чилі.

До експозиції була включена композиція з 10 блендерів, в кожному з яких плавали живі золоті рибки. Відвідувачам пропонувалося включити комбайн і подрібнити рибок. Один з глядачів відгукнувя на заклик. Дві рибки загинули.

Ця подія викликала протест з боку організацій із захисту тварин. Організатори відключили блендери від мережі, але не зняли “твір мистецтва” з експозиції.

Поліція Колдінг, в свою чергу, зобов’язала директора музею Пітера Мейера (Peter Meyer) виплатити штраф за жорстоке поводження з тваринами в розмірі двох тисяч крон (269 євро). Мейер відмовився платити, заявивши, що він не визнає свою провину.

Справа була передана до суду, який у 2003 році виніс виправдувальний висновок після того, як виступав на процесі як свідок представник фірми Moulinex – виробника блендерів, застосованих в інсталяції, заявив, що рибка повинна була померти протягом секунди.

Вислухавши показання свідка, суддя Пребен Баггер (Preben Bagge) ухвалив, що директор музею не винен в жорстокому поводженні з тваринами, так як смерть рибки була швидкою і безболісною, і звільнив його від сплати штрафу.