Для лікування аневризм створили гідрогель із желатину

Команда спеціалістів з Інституту біомедичних інновацій Терасакі (TIBI) створила з желатину гідрогель для ін’єкційного лікування аневризм. Результати роботи опубліковані у журналі ACS Applied Materials & Interfaces.

Аневризми є випинання стінок артерії або вени через її стоншення або розтягнення, що може призвести до здуття та розриву кровоносних судин. Зазвичай це захворювання лікується за допомогою катетерного введення препаратів, що блокують кровотік у ураженій ділянці до повного загоєння судини. Існують і інші методи терапії, але всі вони мають певний ряд незручностей і нюансів.

Нова технологія передбачає ін’єкційне застосування гідрогелю, що має підвищену міцність, а також дозволяє витримувати вплив сильних, пульсуючих потоків крові. У препарат, що вводиться, також додали наночастинки і високоактивне з’єднання, що зберігають гель на місці навіть при зрушенні або механічному впливі.

Під час експериментів протягом чотирьох днів розробка показала високу ефективність утримання рідин без фрагментації, при цьому зберігаючи можливість ін’єкційного введення. Препарат не спричинив пошкодження клітин або лізису еритроцитів, що говорить про його безпечне використання для лікування судинних захворювань.

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