Дорогу секс-ляльку взяли за труп і влаштували прощання

В американському штаті Огайо поліція виявила в лісі секс-ляльку і прийняла її за труп дівчини. Про це повідомляє видання Metro.

Інцидент стався неподалік від міста Цинциннаті. Поліцейські виявили в лісі біля дороги сміттєвий мішок, вміст якого нагадував мертве тіло. Правоохоронці викликали судмедексперта, але до його приїзду витягли знахідку з пакета і зрозуміли, що це секс-лялька. Поліцейські прозвали її Манді.

Місцеві жителі встановили на місці знахідки Манді невеликий пам’ятний монумент. На нього приносять іграшки, квіти, свічки та повітряні кульки. Могила стала місцевою визначною пам’яткою.

За даними поліції, Манді була однією з останніх моделей секс-ляльок і коштувала тисячі доларів. Поки невідомо, як і чому вона опинилася в лісі.