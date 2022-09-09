Досліджено емоційність байдужих до природи людей

Вчені з університету Мічігану помітили, що байдужі до навколишнього середовища люди в цілому виявилися менш емоційними і емпатичними. Висновки дослідження опубліковані у журналі Emotion.

У ході роботи фахівці вивчили емоційні реакції понад 600 осіб у різних життєвих ситуаціях. Автори показували випробуваним фотографії з постраждалої від неблагополучної екологічної обстановки природи, наприклад, розливи нафти в затоці, що горить.

Ті учасники, які не відчували жодної негативної реакції, також не виявляли жодних емоцій побачивши немовлят, що плачуть, військових у критичній обстановці, спортсменів з травмами, поранених солдатів або запліснілої їжі. Крім того, ці люди зізналися, що й у повсякденності відчувають менше співчуття до оточуючих, а також не особливо дбають про природу. Водночас вони слабко реагували і на позитивні образи, наприклад, щасливих дітей, морозиво чи пачки грошей.