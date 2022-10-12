Доведено існування стародавнього загадкового народу Тайваню

Група дослідників з Австралії, Японії, Тайваню та В’єтнаму виявили череп і стегнову кістку віком шість тисяч років у печері в гористій частині Тайваню. Згідно зі статтею, опублікованою в журналі World Archaeology, відкриття може довести існування загадкового стародавнього племені, про яке згадується лише в місцевих усних переказах. Виявлені останки належать людині, яка жила на острові до того, як туди прибули предки австронезійських груп, що нині живуть.

Аналіз ДНК, виділеної з кісток, показав, що геном близький до африканських зразків приблизного того ж віку. Розмір і форма черепа вказують на те, що останки належали представнику негрито – групи різнорідних темношкірих та низькорослих народів, що проживають у Південній та Південно-Східній Азії, а також на Філіппінах. Це була молода жінка, чиє зростання становило приблизно 1,3 метри.

Хоча знахідки підтверджують існування стародавніх темношкірих людей на Тайвані, учені поки не мають пояснення, що з ними трапилося. Очевидно, вони зникли на той час, як на острів почали прибувати інші австронезійські групи людей.

Острів Тайвань був заселений австронезійськими народами протягом п’яти тисячоліть задовго до прибуття іспанців та голландців у 1620-х роках та китайських поселенців у 1660-х роках. У усних переказах Формози (колоніальна назва Тайваню) часто згадуються рідкісні зустрічі з «маленькими і темношкірими людьми», які живуть у горах. Згадки про стародавніх племен також зустрічаються в історичних документах китайської династії Цин. Дослідники відзначають, що такі легенди сильно різняться між австронезійськими етнолінгвістичними групами, які сьогодні живуть на острові: так, деякі вважають, що ці люди були їхніми предками, інші називають їх колишніми ворогами. Загалом, 15 із 16 груп мають такі традиційні легенди.

Термін “негрито” або “маленький чорношкірий” – це зменшувальне від іспанського слова “негр”, вперше використане іспанськими місіонерами XVI століття для опису мисливців-збирачів на Філіппінах. Оскільки негрито характеризуються низьким зростанням, темною шкірою та кучерявим волоссям, всі групи схожого фенотипу в сусідніх регіонах, включаючи мані (манік) на півдні Таїланду, семанги на півострові Малайзія та андаманців на Андаманських островах, часто називають негритосами.