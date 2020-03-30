Дружина канадського прем’єра вилікувалася від коронавірусу

Дружина канадського прем’єр-міністра Джастіна Трюдо Софі Грегуар-Трюдо вилікувалася від коронавірусу. Про це вона написала в Facebook.

Вона зазначила, що почуває себе набагато краще і вже отримала запевнення від лікуючого лікаря про те, що здорова. Трюдо подякувала за підтримку і закликала громадян до дотримання фізичної дистанції і попросила підтримувати зв’язок один з одним за допомогою соціальних мереж.

Дружина канадського прем’єра також висловила впевненість, що поточну кризу можна подолати, проте необхідно пам’ятати про рекомендації лікарів і залишатися вдома.

12 березня Трюдо повідомив, що буде перебувати вдома в режимі самоізоляції, оскільки його дружина Софі заразилася коронавірусом. Спочатку лікарі рекомендували главі уряду пробути на домашньому карантині 14 днів, однак 26 березня він повідомив, що продовжить перебувати в ізоляції за порадою лікарів.

Перший випадок зараження новим коронавірусом в Канаді був зафіксований 15 січня. На даний момент в країні заразилися 5,7 тисячі осіб, 61 хворий помер, 466 вилікувалися.