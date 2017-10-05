Экипировка для любителей активного отдыха: выбираем грамотно

Для поклонников активного отдыха современная туристическая индустрия предлагает максимально удобные и практичные варианты экипировки, купить которые можно и онлайн, к примеру, на сайте fonarik.ua. Поэтому, независимо от того, занимаетесь вы охотойй или рыбалкой, являетесь путешественником, заядлым любителем походов в горы или велосипедистом, купить соответствующее погодным условиям и собственным предпочтениям снаряжение не составит труда.

По мнению экспертов, практичная одежда для кемпинга и в поход должна отвечать ряду требований. В частности быть:

удобной,

эластичной,

гипоаллергенной,

водонепроницаемой,

функциональной.

Сегодня для изготовления таких предметов гардероба используются как синтетические ткани, так и натуральные: главное, чтобы турист чувствовал себя в них комфортно при любых погодных условиях и в любых обстоятельствах. В последнее время известные производители такой продукции используют инновационные материалы. К примеру, они обладают возможностью выводить влагу изнутри и, в то же время, не пропускать ее внутрь. Такие изделия часто имеют антибактериальное покрытие, создают «дышащий» эффект и обладают повышенной износостойкостью.

Если речь идет об одежде, то особое внимание любителям активного отдыха следует уделять термобелью. В частности, в холодное время года рекомендовано использовать специальное термобелье, обеспечивающее максимально эффективную терморегуляцию.

Кроме этого, с особой тщательностью следует подойти к выбору перчаток, головных уборов, носков и других предметов гардероба.

Интернет-магазины, предлагающие специальную одежду для походов и активного отдыха, также имеют в своем распоряжении другие товары, которые пригодятся заядлому туристу – фонарики и аксессуары к ним, ножи и точилки, термосы, топоры, палатки и так далее.