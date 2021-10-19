Екс-президент Афганістану назвав умову для міжнародного визнання талібів

Щоб отримати міжнародне визнання, уряду талібів потрібно заробити легітимність всередині Афганістану. Такі умови назвав екс-президент Афганістану Хамід Карзай в інтерв’ю «Голосу Америки».

Для здобуття підтримки з боку афганського народу, за словами Карзая, таліби серед іншого повинні затвердити конституцію і зібрати всеафганську раду старійшин (Лойя джирги).

Крім того, колишній афганський лідер звернувся до Пакистану з закликом перестати втручатися у внутрішні справи Афганістану. «Моє послання Пакистану, нашої братньої країни, полягає в тому, що їй не слід намагатися представляти Афганістан», – заявив Карзай.

Він також висловив надію, що сусідні з Афганістаном держави допоможуть країні в боротьбі з терористичним «Ісламською державою». Карзай визнав, що ІД представляє «загрозу для Афганістану, для життя і благополуччя афганського народу».