Екзит-поли спрогнозували перемогу прозахідної партії ГЕРБ на виборах в Болгарії

На парламентських виборах у Болгарії, за даними екзит-полів, перемогла прозахідна партія ГЕРБ, випередивши свого основного суперника, Соціалістичну партіюв. Про це повідомляє «Радіо Болгарія».

За даними агентства Gallup International, у ГЕРБ 32,8 відсотка, у БСП — 28,4 відсотка. Третьою силою у новому парламенті стане коаліція «Об’єднаних патріотів» з 8,8 відсотка голосів. За Рух за права і свободи проголосували 7,8 відсотка виборців. Партія бізнесмена Веселіна Марешки «Воля» отримала 4,6 відсотка.

За даними Market Links, відрив ГЕРБ від БСП становить близько трьох відсотків — 32 відсотка проти 29. «Об’єднані патріоти» отримали 8,5 відсотка, «Рух за права і свободи» — 7,72 відсотка, «Воля» — 4,89 відсотка.

За одними даними, правоцентристський «Реформаторський блок» долає чотиривідсотковий бар’єр, за іншими — ні.

Дострокові вибори депутатів 44-го Народного зібрання почалися о 7:00 і тривали до 20:00. У країні працювали понад 12 тисяч виборчих дільниць, ще 371 ділянка — 70 зарубіжних державах.

У виборах беруть участь 11 партій і дев’ять коаліцій, що зареєстрували свої кандидатські листи, а також дев’ять незалежних кандидатів. Право голосувати має понад 7 мільйонів громадян. Процедура носить обов’язковий характер.

На президентських виборах у листопаді 2016 року, переміг Румен Радев. Він був висунутий на цю посаду ініціативним комітетом, очолюваним БСП.

Джерело: Поступ