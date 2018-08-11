Этикетки: виды, достоинства и сфера использования

Главные задачи, которые призваны выполнять этикетки – информировать потребителя о том или ином товаре и создавать положительный имидж производителям. Кроме этого, такие изделия используются для идентификации товаров как при их хранении, так и во время продаж. Эти популярные полиграфические атрибуты сегодня активно используются в рекламном бизнесе, на производстве или в торговле, а также в сфере маркетинга и учета. Их можно увидеть на продуктах питания и бытовой химии, одежде и игрушках, алкогольной, косметической и фармацевтической продукции. Также этикетки широко используются в автомобильной промышленности и сфере логистики. Сегодня есть возможность выбрать вариант, который можно использовать для изделий с различной поверхностью, в том числе, пластмассовой, стеклянной, бумажной, деревянной, металлической и проч.

Такую продукцию производят из различных материалов, прежде всего, пленки, текстиля и бумаги – матовой, полуглянцевой или глянцевой. Поскольку одной из главных целей этикеток является привлечение внимания покупателей или целевой аудитории, эта продукция должна отвечать высоким требованиям в плане дизайна.

Современный рынок предлагает полиграфические изделия в широком ассортименте. В частности, популярными у потребителей являются самоклеющиеся этикетки в рулонах. Также покупатели имеют возможность приобрести такие виды этой продукции, как:

термоэтикетки,

термотрансформенные,

информационные,

штрихкоды,

пломбовые защитные варианты,

маркировочные,

текстильные ленты,

радиочастотные,

ценники и др.

Если этикетку используют в качестве рекламного продукта, то на ней, как правило, размещают информацию о производителе, его логотип, а сам рекламный атрибут оформляют, используя фирменные цвета компании. Если эта самоклеящаяся продукция используется в производстве или торговле, то она, чаще всего, содержит данные о товаре – о его весе, сроке годности или дате изготовления, составе, условиях хранения, производителе и проч.

Многие потребители на собственном опыте смогли убедиться в достоинствах столь востребованной в последнее время продукции, в частности, ее привлекательности, удобстве и простоте в использовании, устойчивости к влажности и другим воздействиям, в том числе умеренно агрессивным, возможности заказать варианты любой формы и конфигурации.