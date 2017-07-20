Фланцевый резиновый компенсатор и особенности его использования

Резиновые компенсаторы используются в трубопроводах, по которых поставляется жидкая среда. Их задача – защита от гидроударов и снижение уровня вибрации. Любой компенсатор резиновый фланцевый подбирается с учетом жидкости, которую планируют транспортировать по трубопроводу.

Для изготовления этого изделия используется специальный синтетический каучук. Чаще всего эти элементы используются в условиях транспортировки водной среды и нефтепродуктов. Для транспортирования кислот, щелочей и других агрессивных сред применяются резиновые компенсаторы из гипалона – специального материала, основой которого является сульфохлорированный полиэтилен.

Этому рабочему элементу свойственен продолжительный срок службы, поэтому в процессе эксплуатации он не требует ремонта. Компенсаторы такого типа рассчитаны на использование в агрессивных средах, в том числе при высоких температурах – до 200ºC. Правда, в таких случаях необходима дополнительная обработка внутренней поверхности силиконом или специальным тефлоновым напылением. Чтобы еще больше увеличить надежность соединения, можно параллельно применять соединительные тяги и угловые ограничители.

Сфера использования таких изделий – трубопроводы нефтехимической промышленности, а также водопроводы и канализационные трубопроводы. Место их установки – между насосом и трубопроводом. Такой вариант монтажа поможет повысить долговечность, прочность и надежность системы: как трубопроводов, так и других подключенных к нему инструментов и устройств.

Если речи идет о поставках питьевой воды, в том числе для предприятий пищевой промышленности, используются изделия, имеющие особый состав резины. Кроме фланцевых, также нашли свое применение, правда, в гораздо меньших объемах, и муфтовые резиновые компенсаторы.