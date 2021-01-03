Футуролог передрік світу нові пандемії

Провідний японський футуролог, консультант уряду Японії Моріносуке Кавагуті (Morinosuke Kawaguchi) передрік світу нові пандемії. Їх причини залишаться колишніми: поганий загальний стан здоров’я людей і їх небажання змінювати спосіб життя.

За словами фахівця, в критичні моменти люди налякані і очікують гіршого розвитку ситуації. «Але як і інші проблеми, ця теж пройде. Потім знову все повернеться на свої місця, як ніби нічого і не було», — спрогнозував він.

При цьому “неприємна правда” про погану охорону здоров’я в багатьох країнах, а також про поширення діабету і ожиріння серед населення Землі залишиться. “І очевидно це суттєве питання, що має відношення до смертності від коронавірусу. Просто ніхто не говорить про це. Люди говорять про вакцинацію, санітарну профілактику, всякі медичні проблеми або підтримку економіки урядом», — підкреслив Кавагуті.

Однак навіть в таких умовах люди не хочуть змінювати спосіб життя і не ставляться до проблеми серйозно. Крім того, політики та медичні компанії прагнуть отримати вигоду в нинішній ситуації. У зв’язку з цим футуролог передбачив, що коронавірус не буде останньою смертельною інфекцією, що поширилася по планеті. Ситуація може повторитися, проте віруси внесли внесок в еволюцію людства, уклав він.

Раніше генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус розповів, що події року, що минає і пандемія коронавірусу піднесли світу безліч важливих уроків, які необхідно засвоїти до 2021 року. Так, уряди повинні збільшити інвестиції в охорону здоров’я. Для початку необхідно забезпечити доступ всіх громадян до вакцин від коронавірусу. Крім того, політики повинні переконатися, що системи охорони здоров’я повністю підготовлені до наступної пандемії, яка неминуча.

За даними на 2 січня, у світі налічується понад 83,9 мільйона заражених коронавірусом, з них понад 1,82 мільйона померли, ще 47,2 мільйона одужали. Найбільше інфікованих зареєстровано в США, Індії, Бразилії, Росії та Франції.