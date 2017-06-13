Гелевые шарики: для декора помещения и создания праздничного настроения

В преддверии очередного праздника родным и близким виновника торжества хочется порадовать его приятными сюрпризами. Символом веселья и положительных эмоций являются воздушные шарики.

В последнее время в сфере праздничной индустрии в тренде шарики, наполненные гелием. Такую услугу в столице предлагают многочисленные компании, поэтому проблем с выбором и заказом не возникнет. Гелевые шарики доставка по москве которых осуществляется в минимальные сроки, сделают любой праздник – как детский, так и взрослый, незабываемым.

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Используя эти праздничные атрибуты, можно украсить молодежную вечеринку и свадьбу, романтическое свидание и детский день рождения, выпускной и корпоратив.

Современный рынок предлагает гелевые шарики на любой вкус. Это могут быть звезды и сердца, круги и фигуры, традиционные шарики и буквы. В любом случае можно быть уверенным, что они имеют высокую плотность и отлично держат форму.

Гелием наполняют продукцию, изготовленную из латекса или фольгированную: последние можно использовать повторно. Фольгированные шарики имеют блестящую поверхность, которая украшена рисунками на разную тематику. Латексные можно выбрать по собственному усмотрению – пастельные, декорированные, в стиле металлик и проч. Шары из латекса, как правило, имеют круглую форму, фольгированные представлены многочисленными формами и конфигурациями.

Воздушные шарики можно использовать поодиночке или группами, формируя из них разные скульптуры, композиции, арки и другие элементы декора. Благодаря такому выбору, торжество запомнится его виновнику и гостям надолго.