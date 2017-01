Генетики довели вимирання розумних людей

Ісландська компанія deCODE провела дослідження, в якому показала, що в національній популяції частка генів, пов’язаних зі здобуттям освіти, зменшується. Відповідне дослідження опубліковане в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, а коротко про нього повідомляє видання The Guardian.

Фахівці компанії використовували дані про понад сто тисяч ісландців, зібрані у 1910-1975 роках. За цей час, як показали дослідження, частота появи генів у популяції, так або інакше пов’язаних з навчанням, знизилася.

Одночасно з цим фахівці виявили, що розумні люди, тобто ті, хто, згідно публікації авторів, схильні до отримання освіти, у середньому мають на шість відсотків менше дітей, ніж інші.

Причину спостережуваної закономірності фахівці вбачають у тому, що люди з генами, які сприяють навчанню, більше сконцентровані на власному розвитку, а не на продовженні роду. Саме це, на думку вчених, згодом і призводить до зниження частки їх генів у відносно ізольованою від материка популяції.

Між тим описаний ефект деградації популяції вкрай малий. За оцінками вчених, середній IQ ісландців за десятиліття падає максимум на 0,04 бала. Окремо фахівці компанії deCODE відзначають, що за розумовий розвиток відповідають не тільки гени, але і навколишні умови середовища, зокрема, родина.