Глава лабораторії в Ухані прокоментував звинувачення в створенні коронавірусу

Завідувач лабораторією Уханьского інституту вірусології професор Юань Чжімін (Yuan Zhi-ming) в інтерв’ю китайському державному телеканалу CGTN прокоментував звинувачення в штучному створенні коронавірусу SARS-CoV-2. Про це пише Channel NewsAsia.

«Цей вірус жодним чином не виходить від нас», – заявив учений. У відповідь на уточнююче питання він підкреслив, що вважає неможливим створення такого вірусу силами людства.

Професор визнав, що оскільки лабораторія, яка має максимальний рівень біологічної безпеки, знаходиться саме в Ухані, у людей не можуть не виникати подібні асоціації. Разом з тим їх свідомо намагаються ввести в оману деякі ЗМІ, вважає Чжімін. Низку публікацій про лабораторне походження коронавірусу він назвав бездоказовою і заснованою на припущеннях.

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Про те, що коронавірус SARS-CoV-2 міг бути створений в лабораторії Уханьского інституту вірусології, раніше повідомляли американські ЗМІ, посилаючись на анонімні джерела. Зокрема, телеканал Fox News, пославшись на «численні джерела, знайомі з діями уряду Китаю», написав, що першим інфікованим був співробітник лабораторії, який потім поширив вірус серед жителів Ухань. Офіційний Пекін заявив, що ця версія не має наукового обгрунтування.

Ухань став першим вогнищем поширення нового коронавируса. Китайська влада стверджує, що епідемія, пізніше переросла в пандемію, яка забрала життя понад 160 тисяч людей по всьому світу, почалася з міського ринку морепродуктів, де продавалися живі тварини.