Глава ЦРУ заявив про розбіжності інтересів США і Росії в Сирії

Директор ЦРУ Майк Помпео вважає, що Росія не планує залишати Сирію і буде продовжувати втручатися у справи США. Таку заяву він зробив на щорічних зборах представників установ розвідки і національної безпеки в Аспені, штат Колорадо, передає Associated Press.

За словами Помпео, Росія залишиться в Сирії, тому що вона «любить» свій морський порт в середземноморському Тартусі.

Він також засумнівався в тому, що Росія реалізувала серйозну стратегію в боротьбі з міжнародним тероризмом в Сирії. За його словами, будь-яке припущення про те, що Росія є союзником США в цій країні, не підтверджується тим, що відбувається там.

При цьому Помпео висловив надію, що в світі будуть місця, де США і Росія зможуть співпрацювати в боротьбі з тероризмом.

Характеризуючи сирійське керівництво, директор ЦРУ заявив, що важко уявити собі стабільну Сирію з президентом Башаром Асадом на чолі. Він назвав Асада «маріонеткою іранців».

Також він підтвердив свою переконаність в тому, що Росія втрутилася в президентські вибори в США. Відносини двох країн він охарактеризував як «складні».

Крім того, Помпео піддав критиці укладену попередньою адміністрацією Барака Обами ядерну угоду з Іраном, висловив надію, що вдасться знайти спосіб позбавити північнокорейський режим ядерної зброї. Також він заявив, що не любить WikiLeaks, на відміну від президента США Дональда Трампа, який заявив під час виборної кампанії, що сайт йому подобається.