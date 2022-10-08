Глобальне потепління посилило ураганні дощі

Вчені Міжнародного університету Флориди вказали, що за останні 20 років урагани стали викликати сильніші та триваліші зливи. Очікується, що в майбутньому стихійні лиха викликатимуть серйозніші та руйнівні наслідки, особливо в районах, що зазнають впливу ураганів. Про це повідомляється у статті, опублікованій у журналі Nature Communications.

Теоретичні комп’ютерні моделі показали, що посилення дощів під час ураганів значною мірою пов’язане із глобальною зміною клімату. Потепління, що супроводжується нагріванням морської води, створює більш тепле та вологе середовище, що сприяє викиду в атмосферу більшої кількості водяної пари, що, у свою чергу, призводить до збільшення кількості опадів.

Дослідники проаналізували супутникові знімки НАСА з 1998 по 2016 рік та розглянули загалом дві тисячі ураганів у шести основних океанах. Вони виявили, що загальна кількість опадів збільшувалася на один відсоток на рік. Ця тенденція була ще більш виражена у північній півкулі, у тому числі у Північній Атлантиці.

Збільшення інтенсивності дощів може призвести до більш катастрофічних наслідків — повеней та зсувів. Хоча більшість обивателів вважає, що основну небезпеку становлять урагани, найчастіше загибель людей відбувається внаслідок затоплень, утворення бурхливих потоків, селів та осідання ґрунту. Результати дослідження допоможуть краще прогнозувати опади, пов’язані з ураганом, щоб наперед підготувати людей до наслідків.