Гребни для волос – практично, удобно, популярно

Выбирая расческу для волос, часть представительниц прекрасного пола отдает предпочтение гребням: этот аксессуар – простой, практичный и удобный в применении. Такой предмет, как гребень для волос, можно использовать для расчесывания прядей любой длины и густоты. Чтобы купить расческу, достаточно посетить Интернет магазин “Златовласка” и выбрать устраивающую модель.

Гребни: разновидности и материалы

На рынке представлены модели, которые различаются:

формой,

размером,

материалом,

количеством зубьев.

Гребешок – идеальный выбор, если девушка является счастливой обладательницей вьющихся волос. Расчесывание при помощи этого аксессуара сохранит структуру волос и придаст локонам нужную красивую форму. Для наращенных волос подойдут модели, имеющие тонкие и широкие зубчики. Густые пряди лучше приводить в порядок с помощью длинных зубцов. Редкие зубцы – прерогатива девушек с кудряшками. Для укладки можно использовать варианты с зубцами разной длины. Чтобы не травмировать кожу головы, эксперты рекомендуют аксессуары с закругленной формой зубьев. К числу популярных вариантов принадлежат гребни-бананы.

Что касается материалов, то производители предлагают модели:

деревянные,

пластмассовые,

металлические,

костяные.

Для повседневного использования оптимальным вариантом, в том числе в плане цена-качество, являются гребешки из дерева – сосны, вишни, березы, дуба и других пород. Пластиковые рекомендованы для таких манипуляций, как окрашивание, стрижка, укладка: зачастую это выбор парикмахеров-профессионалов. Кстати, любые изделия используются как для расчесывания волос, так и для закалывания и украшения прически.

С помощью гребня рекомендовано расчесывать сухие волосы. Процесс следует начинать с кончиков, постепенно передвигаясь к корням. Если наоборот – можно повредить волоски.