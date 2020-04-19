Губернатор розпорядився роздати бідним Hennessy

Губернатор Найробі Майк Сонко розпорядився, щоб бідним жителям столиці Кенії роздали набори з продовольчою допомогою в зв’язку з коронавірусною пандемією. У кожен з таких наборів, крім їжі та засобів захисту, увійшла невелика пляшечка преміального коньяку Hennessy. Про це пише американське видання CNN в п’ятницю, 17 квітня.

Сонко пояснив своє рішення роздати жителям Найробі коньяк тим, що, на його думку, алкогольний напій може послужити хорошим «антисептиком для горла».

«Я думаю, з досліджень Всесвітньої організації охорони здоров’я та інших груп можна зробити висновок, що алкоголь відіграє основну роль у знищенні коронавірусу», – висловив думку мер Найробі у відеозверненні.

Видання також зазначає, ВООЗ стверджувала, що алкоголь не здатний захистити від коронавірусу. Організація порекомендувала людям звести споживання алкоголю до мінімуму і попередила, що спиртне може погіршити здоров’я людини, зробивши його більш уразливим до вірусів.

Більш того, Сонко став об’єктом критики «Африканського медичного і дослідницького фонду» (Amref Health Africa). Його глава засудив заяву губернатора Найробі про користь коньяку і закликав кенійців повністю відмовитися від спиртного.

За останніми даними, число тих, що заразилися коронавірусом, в Кенії досягло 246; від захворювання померли 11 осіб.