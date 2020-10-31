Хакери вкрали два мільйони доларів з рахунку Трампа для передвиборної кампанії

Хакери вкрали з рахунку Республіканської партії США в штаті Вісконсін 2,3 мільйона доларів, які призначалися для передвиборної кампанії президента країни Дональда Трампа. Про це повідомляє Associated Press.

Вкрадені кошти мали призначатися на агітаційні цілі. Хакери змогли скористатися цим, пославши схожий на реальний запит для отримання грошей. Відомо, що розслідуванням події займається ФБР.

Вісконсін – один з тих, хто вагається штатів, в яких напередодні виборів кандидати від двох основних партій мають приблизно однаковий рівень популярності. При цьому Трамп переміг в ньому в 2016 році.

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Раніше повідомлялося, що хакери зламали передвиборний сайт Трампа. Увечері 27 жовтня невідомі отримали доступ до управління сторінкою Трампа в інтернеті. При цьому зловмисники не заволоділи конфіденційними даними, тому що вони практично не зберігаються на сайті, зазначив представник американського лідера.

В даний час співробітники штабу працюють з правоохоронними органами над розслідуванням джерела атаки. Сайт відновлений.