Ілля Рєзнік назвав деградацією жарт Бузової про блокаду

Поет-пісняр Ілля Рєзнік, який дитиною пережив блокаду Ленінграда, назвав жарт Ольги Бузової на тему блокади свідченням деградації російського шоу-бізнесу. Його слова передає у вівторок, 13 серпня, телеканал cupol.lviv.ua.

«Ми пухли від голоду, а ви, товариші Бузова, пухне від грошей. На жаль, це факт. І я не знаю, що можна порадити вам, щоб ви жили по-божому, по-людськи », – сказав Резник.

Поет також поскаржився на те, що сучасні зірки шоу-бізнесу «втратили сором, совість, честь, батьківщину». Він закликав шанувати пам’ять 700 тисяч ленінградців, загиблих під час блокади в тому числі заради майбутніх поколінь.

Раніше 13 серпня співачка і телеведуча Ольга Бузова розгнівала ленінградських блокадників, коли опублікувала відео, в якому облизав тарілку, жартома назвала себе блокадниця.

Артистку також розкритикували в соцмережах, а її мати поспішила вибачитися за дочку і розповісти, що рідна бабуся Ольги Бузової пережила блокаду і прищепила онукам звичку облизувати посуд після їжі.

Ілля Рєзнік народився в 1938-му і дитиною пережив в Ленінграді блокадному зиму 1941 і 1942 років, після чого був евакуйований разом з прихистила його сім’єю. Його батько загинув на фронті в 1944-му. Резник є автором текстів десятків пісень, які виконували Алла Пугачова, Софія Ротару, Михайло Боярський, Тамара Гвердцителі, Лайма Вайкуле.