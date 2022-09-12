Ілон Маск розповів про переговори з Apple

Ілон Маск зізнався, що SpaceX вела переговори з Apple щодо запуску супутникового зв’язку на смартфонах. Про це повідомляє видання MacRumors.

8 вересня глава SpaceX написав у своєму Twitter, що його компанія вела кілька «багатообіцяючих» переговорів з Apple. Підприємець наголосив, що корпорація Тіма Кука обговорювала можливість використання супутників Starlink для запуску функції космічного зв’язку на смартфонах. “Команда iPhone явно суперрозумна”, – похвалив Apple Маск.

Ілон Маск розповів, що Apple пропонувала використовувати супутники Starlink, що емулюють вежі стільникового зв’язку. Журналісти MacRumors наголосили, що Apple ніяк не прокоментувала заяву Маска. Також невідомо, чи буде IT-гігант у будь-якій формі співпрацювати зі SpaceX. Раніше повідомлялося, що партнером Apple у послузі надання супутникового зв’язку буде компанія Globalstar.

У серпні SpaceX та оператор T-Mobile оголосили про розробку стандарту зв’язку, який дозволить підключати смартфони до супутників. За словами представників компаній, у такий спосіб можна буде вирішити проблему відсутності зв’язку у віддалених регіонах. Вважається, що послуга буде доступна всім абонентам оператора — незалежно від моделі телефону.

Раніше стало відомо, що нова функція супутникового зв’язку iPhone 14 буде недоступна в інших країнах. Нова технологія найближчим часом з’явиться лише у США та Канаді.