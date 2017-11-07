Индийское кино как феномен в сфере мировой киноиндустрии

Среди мировых лидеров в сфере киноиндустрии находится Индия – страна, на киноплощадках которой ежегодно производятся сотни фильмов. По количеству снимаемых кинолент Болливуд занимает первое место, оставив за собой своего конкурента – американский Голливуд. Индийское кино может нравиться или не нравится, но, пожалуй, все согласятся, что оно является самобытным явлением в мировой сфере кинопроизводства. Индийские фильмы имеют собственный почерк, поэтому их не спутать с продукцией кинокомпаний других стран.

Среди особенностей, присущих индийскому кино:

захватывающий сюжет,

мелодичные песни,

красивые танцы,

красочные костюмы,

визуальные эффекты,

постановочные драки,

и, конечно же, очень привлекательные актрисы и актеры.

Среди фильмов, пользовавшихся огромной популярностью в прокате – «Непохищенная невеста», «Я рядом с тобой», «Зита и Гита», «Возлюбленная», «Семь мужей» и множество других.

Индийские актрисы привлекают пластичностью, женственностью, соблазнительными формами. Наверное, в мире не существует киномана, который не был бы наслышан об Айшварии Рай – фотомодели и победительнице конкурса красоты «Мисс мира» 1994 года. А если такие и есть, то им стоит перейти по ссылке https://moreindian.com/ и воочию убедиться в красоте и привлекательности звезд Болливуда. Среди самых ярких женщин-актрис, обладающих особым шармом, выделяются Сонам Капур, Зинат Аман, Парвин Баби, Рия Сен, Намрата Широдкар. Они обладают не только яркой внешностью, но и незаурядным талантом. Среди смуглых красавцев-актеров нельзя не вспомнить Рави Капура, Аамира Кхана, Амитабха Баччана, Митхуна Чакраборти и многих других.

Индийское кино пользуется популярностью во многих странах мира, в первую очередь, на Ближнем Востоке, в Азии и Африке. Но и в нашей стране находится немало почитателей такого феномена, как индийский кинематограф.